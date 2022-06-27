Берлин, 28 июня, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) выступили с осуждением якобы нанесённого российскими военными ракетного удара по торговому центру (ТЦ) «Амстор» в украинском городе Кременчуге. Об этом говорится в совместном заявлении G7.

Nato.int Саммит G7. Брюссель. 2022

из совместного заявления лидеров стран G7 «Мы, лидеры G7, осуждаем чудовищное нападение на торговый центр в Кременчуге».

В заявлении ответственность за произошедшее в Полтавской области традиционно была возложена на Россию.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что пожар в кременчугском торговом центре «Амстор» «с 1000 посетителей» якобы возник в результате намеренного ракетного удара со стороны военных РФ, что является «террористическим актом».

По словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, в результате пожара в ТЦ погибло не менее 13 человек. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал произошедшее напоминающим устроенную киевским режимом провокацию в Буче.

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