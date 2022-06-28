Москва, , 01:22 — REGNUM Решение властей Литвы о запрете транзита российских товаров в Калининград назвал хамским зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 27 июня в интервью изданию «Аргументы и факты».

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

«Решение о запрете транзита российских товаров, один перечень которых занимает более 60 страниц, настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать. Лишнее доказательство того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов», — заявил Медведев.

Политик отметил, что Евросоюз, со своей стороны, даже не настаивал на таком решении, понимая, что оно неизбежно повлечёт за собой проблемы. Даже при принятии санкций, по словам Медведева, в обязательном порядке обсуждают исключения, чтобы не нарушать фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности.

«Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — указал зампред Совбеза России.

Медведев уточнил, что Россия примет ответные меры и они будут «очень жёсткими». Политик пояснил, что основная часть ответных шагов будет носить экономический характер, которые могут «перекрыть кислород» странам Прибалтики, необдуманно предпринявшим вражеские действия в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о попытках отнять у России Калининград, которые якобы уже предпринимаются Европейским союзом и НАТО.

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