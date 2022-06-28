Могадишо, , 01:09 — REGNUM Не менее двух военнослужащих армии Сомали погибли в результате подрыва мины, заявил губернатор региона Хиран Али Джейте Осман в эфире Radio Mogadishu.

Сомали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Подтверждаю гибель двух солдат, еще несколько получили ранения», — заявил он.

По словам главы региона, военные проводили операцию по ликвидации блокпостов незаконных бандформирований на дорогах. Осман добавил, что на этих пропускных пунктах вооруженные боевики отнимали продукты у дальнобойщиков, перевозивших товары для снабжения регионов.

Отмечается, что военные пытались осуществить контролируемый подрыв боеприпаса, однако возникла нештатная ситуация, которая привела к жертвам. Осман подчеркнул, что в результате инцидента также пострадали двое журналистов с местных телеканалов.