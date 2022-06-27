Ереван, 28 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Власти Армении видят пути по урегулированию отношений с Турцией и готовы предпринять все усилия, чтобы воспользоваться такой возможностью. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян 27 июня в ходе онлайн-конференции для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Однако, по словам главы правительства, заявления турецкого руководства о «Зангезурском коридоре» создают препятствие для армяно-турецкого урегулирования, но это не говорит о том, что Ереван откажется от диалога с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не враждует с Арменией. Он добавил, что турецкая сторона начала процесс нормализации отношений двух стран.