Вашингтон, 27 июня 2022, 23:56 — REGNUM В США пассажирский поезд сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым автомобилем, сообщает 27 июня компания-перевозчик Amtrak.
Авария произошла между Чикаго и Лос-Анджелесом.
«Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельс после столкновения с грузовиком», — указано в сообщении на официальном сайте компании Amtrak.
Уточняется, что в поезде в момент аварии находились 243 пассажира, среди них есть есть пострадавшие.
Число пострадавших и состояние их здоровья уточняется.
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