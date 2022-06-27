Вашингтон, , 23:56 — REGNUM В США пассажирский поезд сошел с рельсов в результате столкновения с грузовым автомобилем, сообщает 27 июня компания-перевозчик Amtrak.

Железная дорога Fonday.ru

Авария произошла между Чикаго и Лос-Анджелесом.

«Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельс после столкновения с грузовиком», — указано в сообщении на официальном сайте компании Amtrak.

Уточняется, что в поезде в момент аварии находились 243 пассажира, среди них есть есть пострадавшие.

Число пострадавших и состояние их здоровья уточняется.

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