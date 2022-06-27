Вашингтон, 27 июня 2022, 23:43 — REGNUM На сегодняшний день Пентагон лишь на 40% выполнил план 2022 фискального года по набору желающих служить по контракту, тогда как фискальный год завершается 30 сентября.
Согласно исследованиям Пентагона, лишь 9% пригодных к несению военной службы граждан США готовы заключить контракт с военным ведомством, что стало самым низким показателем с 2007 года.
Кроме того, доля американцев, подходящих для службы в армии, сократилась до 23% Причинами для медотвода от военной службы указываются как целый ряд заболеваний, так и наркомания или уголовные судимости.
«В этом году мы задумаемся об устойчивости полностью волонтерского подхода», — сообщают собеседники телеканала, отмечая, что таких сложностей с набором новобранцев Пентагон не испытывал с 1973 года, когда в США была отменена военная служба по призыву.
Одним из вариантов решения проблемы может стать снижение требований к здоровью рекрутов, допуск на службу людей с астмой, а также синдромом дефицита внимания или гиперактивностью.
Кроме того, предложено реализовать новые программы рекламирования военной службы.
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