Вашингтон, 27 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день Пентагон лишь на 40% выполнил план 2022 фискального года по набору желающих служить по контракту, тогда как фискальный год завершается 30 сентября.

David Shankbone Бездомный ветеран Вооруженных сил США. Один из многих.

Согласно исследованиям Пентагона, лишь 9% пригодных к несению военной службы граждан США готовы заключить контракт с военным ведомством, что стало самым низким показателем с 2007 года.

Кроме того, доля американцев, подходящих для службы в армии, сократилась до 23%. Причинами для медотвода от военной службы указываются как целый ряд заболеваний, так и наркомания или уголовные судимости.

«В этом году мы задумаемся об устойчивости полностью волонтерского подхода», — сообщают собеседники телеканала, отмечая, что таких сложностей с набором новобранцев Пентагон не испытывал с 1973 года, когда в США была отменена военная служба по призыву.

Одним из вариантов решения проблемы может стать снижение требований к здоровью рекрутов, допуск на службу людей с астмой, а также синдромом дефицита внимания или гиперактивностью.

Кроме того, предложено реализовать новые программы рекламирования военной службы.