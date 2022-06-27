Приштина, , 23:46 — REGNUM Глава министерства юстиции Косово Альбулена Хаджиу 27 июня сообщила о том, что проект закона о веттинге (проверке прошлого чиновников на предмет связи с организованной преступностью и причастность к коррупции) близок к завершению.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе заседания рабочей группы по веттингу. Хаджиу выразила сожаление в связи с тем, что во встрече не приняли участие представители судебного и прокурорского советов.

Хаджиу подчеркнула, что результаты не могут быть достигнуты без хорошего сотрудничества и выразила надежду на сотрудничество оппозиции с министерством в деле борьбы с коррупцией.

По словам министра, проект конституционных изменений будет передан в правительство, затем в парламент, и только после их одобрения при поддержке оппозиции (необходимо две трети голосов) закон о веттинге может вступить в силу.

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