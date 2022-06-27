Йошкар-Ола, 27 июня, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению совместных проектов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба марийского правительства.

пресс-служба правительства Марий Эл Юрий Зайцев и Глеб Никитин

В частности, рассматриваются планы совместного развития Усадьбы Шереметевых в поселке Юрино. Соглашение также позволит проработать возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи Шереметевых, которая в настоящее время хранится в музеях Нижегородской области и Марий Эл.

Зайцев отметил, что сегодняшнее обсуждение развития Замка Шереметевых позволит сделать из этого места культовый объект для туристов, путешествующих по Волге. Никитин поддержал и развил эту идею добавив, что люди будут приезжать не только из Нижнего Новгорода и Марий Эл, а со всей России. Должен быть федеральный проект для его восстановления.

Взаимодействие с Марий Эл нижегородский губернатор назвал беспрецедентным примером результативного межрегионального сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый рейс по маршруту Нижний Новгород — Юрино (Марий Эл). Этот маршрут — экскурсионно-прогулочный. В стоимость билета, кроме проезда, включена интерактивная встреча в Юрино, посещение Шереметевского замка, экскурсия по усадьбе и в храм Архангела Михаила.

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