Тирана, 27 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Евробарометр показывает, что 60% граждан Албании в 2022 году не обладают достаточным заработком, чтобы позволить себе хотя бы неделю отдыха. По этому показателю Албания находится на первом месте в Европе.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Богатство нищеты

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2021 году доля граждан Албании, которые не смогли отдохнуть и недели, составила 39%.

При этом 44% населения сталкиваются с невозможностью достаточно отапливать дома, 27% сталкиваются со сложностями в оплате коммунальных платежей.

18% албанцев сталкиваются со сложностями в покупке еды и одежды.