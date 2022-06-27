Саранск, , 23:23 — REGNUM С 1 июля в муниципальных автобусах и троллейбусах Саранска стоимость проезда повысится на один рубль. При оплате картой цена билета составит 26 рублей, наличными — 27 рублей, сообщает мэрия города.

Улица Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

По словам директора транспортного управления Евгения Лещенко, изменения коснутся троллейбусных и автобусных маршрутов муниципального предприятия «Горэлектротранс», а также двух маршрутов частных пассажирских предприятий. Необходимость повышения стоимости проезда продиктована ростом цен на горюче-смазочные материалы, а также запчасти. Рост стоимости проезда не затронет льготные категории.

Он подчеркнул, что даже с учетом повышения цен себестоимость одной поездки значительно выше — 37,62 рубля по состоянию на март текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в транспорте Саранске последний раз повышалась с 1 января 2022 года. Тогда отмечалось, что себестоимость одной поездки составляет 31,87 рубля, а цены на горюче-смазочные материалы и запчасти растут. Тогда цена проезда увеличилась на 2 рубля или на 8,6%, с 24 рублей наличными — до 26 рублей.

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