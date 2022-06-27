Лондон, 27 июня 2022, 23:22 — REGNUM 30-летний немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Вратарем, как сообщает немецкое издание Kicker, интересуется ПСВ из Эйндховена.
По информации источника, Бернд Лено планирует покинуть «канониров», чтобы получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в составе сборной Германии на чемпионат мира 2022 года.
«Арсенал» выкупил Лено у леверкузенского «Байера-04» 1 июля 2018 года за 25 миллионов евро. Текущее соглашение немца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.