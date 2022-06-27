Лондон, 27 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. 30-летний немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Вратарем, как сообщает немецкое издание Kicker, интересуется ПСВ из Эйндховена.

ФК «Арсенал»

По информации источника, Бернд Лено планирует покинуть «канониров», чтобы получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в составе сборной Германии на чемпионат мира 2022 года.

«Арсенал» выкупил Лено у леверкузенского «Байера-04» 1 июля 2018 года за 25 миллионов евро. Текущее соглашение немца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.