Казань, , 23:19 — REGNUM 27 июня казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил об обоюдном расторжении контракта с 23-летним российским центральным нападающим Иваном Игнатьевым.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

Соглашение Игнатьева с «Рубином» было рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Иван Игнатьев, выступая за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых смог отметиться лишь одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».

За «Рубин» Игнатьев выступал с 1 января 2020 года после перехода из «Краснодара». Казанский клуб заплатил «быкам» 7 миллионов евро за трансфер нападающего.