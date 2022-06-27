Сухум, 27 июня 2022, 23:25 — REGNUM Специальный представитель президента Белоруссии Виктор Шейман 24 июня побывал в республике Абхазия и провел официальную встречу с еë президентом Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, актуальные аспекты евразийской интеграции, перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шейман передал Бжании «памятный подарок» от президента Белоруссии Александра Лукашенко и принял подарок в ответ.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко во время интервью журналисту Владимиру Соловьеву в начале февраля не исключил, что Белоруссия признает независимость Южной Осетии и Абхазии.