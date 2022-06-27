Лондон, , 23:20 — REGNUM Известный рэпер Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) анонсировал презентацию будущего альбома под названием Utopia. Об этом 27 июня сообщило издание Rolling Stone.

Travis Scott Кадр из видеоклипа

Так, артист планирует провести сольный концерт в Лондоне (Великобритания) 6 августа 2022 года, в рамках которого, как ожидается, состоится презентация новой пластинки. Стоит отметить, что поклонники Travis Scott предполагают, что релиз самого альбома Utopia состоится также в течение лета 2022 года.

Напомним, впервые Travis Scott рассказал о работе над новым альбомом в 2020 году. Примечательно, что последний полноформатный релиз рэпера выходил в 2018 году.

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