Лондон, 27 июня 2022, 23:20 — REGNUM Известный рэпер Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) анонсировал презентацию будущего альбома под названием Utopia. Об этом 27 июня сообщило издание Rolling Stone.
Так, артист планирует провести сольный концерт в Лондоне (Великобритания) 6 августа 2022 года, в рамках которого, как ожидается, состоится презентация новой пластинки. Стоит отметить, что поклонники Travis Scott предполагают, что релиз самого альбома Utopia состоится также в течение лета 2022 года.
Напомним, впервые Travis Scott рассказал о работе над новым альбомом в 2020 году. Примечательно, что последний полноформатный релиз рэпера выходил в 2018 году.
Читайте ранее в этом сюжете: J-Hope из BTS анонсировал дебютный сольный альбом