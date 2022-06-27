Москва, , 23:17 — REGNUM Искусственный «дефолт», который пытаются устроить США не будет иметь для России никаких последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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По оценке эксперта, Вашингтон рассчитывал, что санкции обрушат курс рубля и фондовый рынок России. Однако этого не произошло и в отчаянии США пытаются предпринять хоть какие-то меры, чтобы ударить по экономике России.

«Объявление «дефолта» стало актом отчаяния США. Потому что американские политики имеют очень малые надежды, что декларации о дефолте будут иметь хоть какие-то выгодные Западу последствия. Этот «дефолт» без дефолта не будет иметь для России существенных последствий. Для Запада последствия будут заключаться в разрушении его планов и демонстрации того, что надежды (разрушить экономику России — прим. ИА REGNUM) были не обоснованы и в принципе ожидать нечего», — сказал Колташов.

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