Лондон, 27 июня, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» провели встречу с представителями 24-летнего центрального защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса. Об этом сообщило издание Sky Sports.

ФК «Арсенал»

По информации источника, «канониры» готовы предложить «аяксидам» 35 миллионов фунтов за трансфер 24-летнего аргентинца. На данный момент трансферная стоимость Мартинеса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Лисандро Мартинес принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За «Аякс» Лисандро Мартинес выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Дефенсы» за 7 миллионов евро.