Москва, , 23:13 — REGNUM Российские сапёры из Вооружённых сил и МЧС проверили и разминировали почти 3,6 тысячи гектаров на территории ДНР и ЛНР, сообщил 27 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские сапёры Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3582,64 га территории», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что с начала операции российскими сапёрами были проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и порядка 10 км дорожного покрытия.

При этом ими было обнаружено и обезврежено около 37 тысяч взрывоопасных предметов.

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