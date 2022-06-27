Тула, 27 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. 27 июня пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о возвращении в клуб 32-летнего центрального защитника сборной Грузии Гиа Григлавы, выступавшего в прошедшем сезоне за подмосковные «Химки».

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Футболист перешел в «Арсенал» на правах свободного агента, так как предыдущее соглашение грузинского защитника с «Химками» было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее Григалава выступал за «Арсенал» в период с 14 января 2017 по 1 июля 2021 года. В России Григалава также защищал цвета «Ростова», «Москвы», «Волги», «Крыльев Советов» и «Анжи».

В прошедшем сезоне Гиа Григалава принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями.