Сеул, , 23:11 — REGNUM Южнокорейский рэпер J-Hope (Чон Хосок), участник бойзбенда BTS, анонсировал свой дебютный сольный альбом Jack In The Box. Об этом стало известно из социальных сетей исполнителя 27 июня.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

Альбом был анонсирован с помощью крупной южнокорейской звукозаписывающей компании Big Hit Music, релиз пластинки назначен на 15 июля. Первое превью альбома Jack In The Box появиться в пятницу, 1 июля.

Согласно релизу Big Hit, Jack In The Box послужит для участника BTS способом «сломать привычную форму и расти дальше».

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