Сеул, 27 июня 2022, 23:11 — REGNUM Южнокорейский рэпер J-Hope (Чон Хосок), участник бойзбенда BTS, анонсировал свой дебютный сольный альбом Jack In The Box. Об этом стало известно из социальных сетей исполнителя 27 июня.
Альбом был анонсирован с помощью крупной южнокорейской звукозаписывающей компании Big Hit Music, релиз пластинки назначен на 15 июля. Первое превью альбома Jack In The Box появиться в пятницу, 1 июля.
Согласно релизу Big Hit, Jack In The Box послужит для участника BTS способом «сломать привычную форму и расти дальше».
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