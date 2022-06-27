J-Hope из BTS анонсировал дебютный сольный альбом
Сеул, 27 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Южнокорейский рэпер J-Hope (Чон Хосок), участник бойзбенда BTS, анонсировал свой дебютный сольный альбом Jack In The Box. Об этом стало известно из социальных сетей исполнителя 27 июня.
Jordan Strauss
Южнокорейская группа BTS
Альбом был анонсирован с помощью крупной южнокорейской звукозаписывающей компании Big Hit Music, релиз пластинки назначен на 15 июля. Первое превью альбома Jack In The Box появится в пятницу, 1 июля.
Согласно релизу Big Hit, Jack In The Box послужит для участника BTS способом «сломать привычную форму и расти дальше».