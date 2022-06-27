Влёра, Албания, 27 июня, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В албанском городе Влёра 27 июня рано утром сгорела итальянская швейная фабрика.

(сс) L26 Поджог студии Kyoto Animation

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, возгорание произошло около 2:30 (время местное) в квартале «Башкими».

На фабрике было занято 500 человек. Предположительно, пожар был вызван злоумышленниками, разбившими стекло и закинувшими внутрь зажигательную смесь.

Собственником фабрики является итальянка Мариа Росиариа.