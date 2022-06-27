Москва, 27 июня, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, выступившего с угрозами терактов на территории РФ, сообщает 27 июня пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения минобороны Украины… Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что Буданов заявил об активизации «партизанской» деятельности на подконтрольных России территориях, упомянув при этом взрывы автомобилей в Херсонской области, а также об убийстве сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.

Кроме того, СК располагает информацией о том, что украинское командование склоняет своих военнослужащих к совершению террористических и диверсионно-подрывных акций против мирного населения и гражданской инфраструктуры.