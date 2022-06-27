Мадрид, 27 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Президент мадридского «Атлетико» Энрико Сересо подтвердил информацию о том, что 33-летний экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель бесплатно перейдет в стан «матрасников» в летнее трансферное окно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Рубен Лофтус-Чик

«Все уже практически готово. Осталось подождать некоторые время до официального объявления», — цитирует президента «Атлетико» издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Аксель Витсель, выступая за «Боруссию», принял участие в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Майнца-05» и «Вольфсбурга».

На данный момент трансферная стоимость 33-летнего бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.