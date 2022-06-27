Москва, , 23:21 — REGNUM Информация о том, что российские военные нанесли удар по ТЦ «Амстор» (город Кременчуг, Украина), в котором было полно посетителей, является ложной, сообщает 27 июня телеграм-канал «Война с фейками».

Сальваторе Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Международные СМИ быстро подхватили новость, согласно которой «российская ракета ударила по ТЦ с 1000 посетителей». Так они отреагировали на информацию, распространённую 27 июня украинским президентом Владимиром Зеленским, заявившим, что в ТЦ на момент удара находились около тысячи гражданских.

Украинские власти приводят официальные данные: предварительно, два человека погибли, 20 получили ранения. Информацию распространил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Анализ сообщений в интернете показывает, что ТЦ, вероятно, не работал. Об этом говорит и почти пустая парковка, и данные о посещаемости. Большое количество военных с оружием рядом со зданием также характерно. Есть информация, что на территории ТЦ хранилась техника, отремонтированная на «Дормаше» — Кременчугском заводе дорожных машин.

ТЦ «Амстор» находится рядом с «Дормашем» — в 90 метрах. На одном из видео людям кажется, что ракета попала именно в завод, судя по их комментариям. С 2014 года на заводе ремонтируют технику для нужд ВСУ. На «Дормаш» ведёт железнодорожная ветка со станции Кременчуг.

Станция Кременчуг — один из важнейших железнодорожных узлов Украины, соединяющих центральную и западную часть страны. Кроме того, в Кременчуге находится локомотивное депо (ТЧ-6) и Кременчугская дистанция электроснабжения (ЭЧ-8). Станция активно используется для поставки топлива с Кременчугского НПЗ для нужд украинской армии.

В ближайшие дни пройдёт саммит НАТО, в ходе которого Зеленский будет просить о военной помощи у западного «старшего брата». Сейчас власти Украины готовят почву для того, чтобы сделать из «Амстора» новую Бучу, отмечают авторы публикации.