27 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 23:31 — REGNUM На фоне волны массовых расстрелов в США весной 2022 года обеспокоенные власти штатов начали вливать деньги в индустрию сигнализаций и других товаров для охраны зданий. Особый спрос возник на сканеры для обнаружения оружия, беспроводные кнопки вызова полиции, камеры наблюдения и программное обеспечение, которое позволяет отслеживать местоположение учеников, а также контролировать их активность в Интернете. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times. При этом многие выразили негодование в связи с тем, что правительство предпочло тратить деньги на «пластыри», а «не на лекарство», то есть ужесточение оружейных законов.

Оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры безопасности, не включающие очевидные первостепенные меры…» — негодует @Greebohobbes.

«Тратим деньги на пластыри, а не на лекарство», — комментирует @jshyb_.

«Они делают всё, что угодно, только не борются в США с реальной причиной проблемы. Конечно, ведь наличие оружия гарантирует выживание бизнеса, который ведет войны», — отмечает @oneguesh.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И они делают это вместо того, чтобы просто избавиться от штурмового оружия… величайшая страна в мире», — осуждает @OriginalMaryJ.

«Кажется, что можно было бы найти лучшее решение… Но что может знать остальной мир…» — иронизирует @Mark_TH_84.

«Ну да, именно как отцы-основатели представляли себе образование детей Америки», — размышляет @BC37 145 668.

«Кажется, эти деньги лучше потратить на… ну не знаю, книги? Карандаши? Большие классы? На хорошо подготовленных учителей?» — перечисляет @achill638.

«Лучше потратить эти деньги на восстановление дисциплины в школах, обучение родителей тому, как воспитывать своих детей, и найти способы запретить все фильмы, видео, передачи с насилием и т.д. для детей до 18 лет. Пусть дети поймут, что они дети и должны вести себя соответственно», — советует @JohanWest4.

«Деньги, которые можно было бы потратить на образование, если бы существовали разумные законы об оружии», — отмечает @RMPChats.

«Может быть, дешевле просто вооружить каждого ребенка. Ну, знаете, милый маленький пистолет, который подходит для их крошечных ручек. Может быть, еще и пуленепробиваемые жилеты. И шлемы. Крутые пуленепробиваемые шлемы», — иронизирует @steven5362.

«Это какая-то подготовка детей к тоталитарной утопии», — подозревает @RespawnHaze.

«Я уверен, что эта отрасль теперь присоединится к оружейному лобби и будет всеми силами препятствовать ужесточению оружейных законов», — предполагает @CNCWrecker.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.

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