Париж, , 22:50 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» предложил миланскому «Интеру» 60 миллионов евро и 28-летнего немецкого нападающего Юлиана Дракслера за 27-летнего центрального защитника сборной Словакии Милана Шкриниара.

Победа ПСЖ (Франция) Psg.fr

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Милан Шкриниар принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Шкриниар выступает за «Интер» с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость словацкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.