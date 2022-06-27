Скопье, , 22:56 — REGNUM С 1 июля 2022 года гражданам Северной Македонии будут компенсировать до 30% стоимости солнечных панелей, которые они установят на крыше своих домов.

Мусульманское Скопье

Северная Македония Stotosenik

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), размер субсидий на закупку не может превышать 1000 евро.

При этом на данный момент на возобновляемые источники энергии приходится лишь семь киловат-час в расчете на одну семью. Сообщается, что граждане получат возможность продавать излишки вырабатываемой их солнечными панелями энергии поставщику — EVN HOME.

По подсчетам экспертов, стоимость установки солнечных панелей (700-800 евро на киловат-час) покрывается в течение трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Македония оказалась на втором месте в Европе по занятым в игорном бизнесе