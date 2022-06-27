Сыктывкар, 27 июня 2022, 22:43 — REGNUM В столицу Коми прибудет 50 старшеклассников из Луганской народной республике для участия в «Университетской смене». Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.
По его словам, школьников ждет образовательная, культурная, спортивная и досуговая программа, которую готовит Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект «Университетская смена» организован Минобрнауки России и Минпросвещения России специально для подростков из ДНР и ЛНР. В программе участвуют более 40 российских вузов.