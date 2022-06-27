Москва, 27 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. США рассчитывали ввести «дефолт» во время спровоцированного ими экономического кризиса в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По оценке эксперта, Вашингтон был уверен, что введенные им санкции приведут к негативным последствиям для Москвы. Дефолт же должен был стать своего рода вишенкой на торте, который бы окончательно завершил начатое. Однако российская экономика оказалась на несколько порядков прочнее, чем представляли себе американские аналитики. В итоге санкции Запада не смогли нарушить стабильность в стране. Тем не менее США не смогли остановиться на полпути и решили-таки объявить России «дефолт», хотя форма, в которой они это сделали, выглядела настолько убогой, что ни фондовый рынок, ни курс рубля никак на это не отреагировали.

«В планы Вашингтона не входило, что объявление России дефолта никак не скажется на реальной ситуации, на экономике России. Они предполагали использовать эту декларацию, что из-за западных санкций невозможно провести платежи внешним кредиторам, но при этом они думали, что эта мера будет сделана в условиях, когда за доллар будут давать 200 рублей, а фондовый рынок России будет падать и объявление дефолта усилит хаос. Вот как это предполагалось», — сказал Колташов.