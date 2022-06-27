Москва, 27 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Две страны — Аргентина и Иран — подали заявку на вступление в БРИКС, написала 27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Мария Захарова «Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС».

Напомним, очередной саммит БРИКС состоялся 24 июня под председательством Китая.