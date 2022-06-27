Скопье, , 22:37 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2880 образцов выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 153 случаев выздоровления. Об этом 24 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония Pudelek

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 540 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 648 пациентов выздоровели. За трое суток не зарегистрировали летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 570. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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