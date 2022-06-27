Тюмень, , 22:34 — REGNUM В Тюмени взяли под стражу женщину, которая обвиняется в похищении 4-летней девочки. В СИЗО обвиняемая будет находиться по 24 августа 2022 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Похищение Meelimello

По версии следствия, поздно вечером 24 июня 2022 года Замира Б. 1984 года обманным путём под предлогом проводить девочку домой, увела ребёнка из многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Харьковской к себе домой Там незаконно удерживала малышку до момента задержания, тем самым лишив девочку передвижения.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение малолетнего»). Ленинский районный суд Тюмени 27 июня удовлетворил ходатайство следователя об избрании Замире Б. меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени выясняют обстоятельства похищения 4-летней девочки