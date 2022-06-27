Неаполь, Италия, , 22:33 — REGNUM 23-летний фланговый нападающий «Буде-Глимта» и национальной сборной Норвегии по футболу Ола Сольбаккен может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает издание Il Mattino, к подписанию Сольбаккена близок неаполитанский клуб «Наполи».

«Наполи» (сс) RonnyK

В текущем сезоне норвежской Элитсерии 2022 Ола Сольбаккен принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА на счету норвежца 9 (7+2) очков по системе гол+пас в пятнадцати встречах.

Текущее соглашение Сольбаккена с «Буде-Глимтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает флангового нападающего в 2 миллиона евро.