Вологда, , 22:31 — REGNUM На Украине в ходже военной спецоперации погиб вологжанин Роман Сюзев. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Он учился в 14 школе, закончил университетский техникум, 4 года служил по контракту в Калининградской области. Погиб, сражаясь с неонацистами на территории Украины. Вместе с губернатором области Олегом Кувшинниковым приносим соболезнование семье Романа и всем тем, кто его знал и любил. Помним, скорбим», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вологды сообщил о гибели на Украине двух бойцов.