Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает издание BastidoresCRF, на футболиста претендует «Фламенго»

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вильмар Барриос принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

«Зенит» выкупил Барриоса у «Бока Хуниорс» 1 февраля 2019 года за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.