Кемерово, 27 июня 2022, 22:30 — REGNUM Группа горловских школьников в составе 47 человек отправилась на отдых в Областной детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» в селе Костенково Кемеровской области.

Денецкие школьники отправляются на отдых в Кузбасс
Денецкие школьники отправляются на отдых в Кузбасс
ТГ Иван Сергеевич Приходько

Поездка стала возможной благодаря помощи и содействию Министерства образования Кузбасса в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка.

По словам заместителя министра образования Кузбасса Любови Голубицкой, это только первая поездка из ряда запланированных.

«Сибирская сказка» — это жемчужина Кузбасса. Мы приготовили для ребят интересную познавательную программу, в рамках которой дети старшего возраста посетят Всероссийский Фестиваль «ПроГеш 2022», который состоится на курорте мирового уровня Шерегеш. Я думаю, что для детей это будет очень интересно», — рассказала журналистам Любовь Голубицкая.