Донецкие школьники отправились на отдых в Кузбасс
Кемерово, 27 июня, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Группа горловских школьников в составе 47 человек отправилась на отдых в Областной детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» в селе Костенково Кемеровской области.
ТГ Иван Сергеевич Приходько
Денецкие школьники отправляются на отдых в Кузбасс
Поездка стала возможной благодаря помощи и содействию Министерства образования Кузбасса в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка.
По словам заместителя министра образования Кузбасса Любови Голубицкой, это только первая поездка из ряда запланированных.
«Сибирская сказка» — это жемчужина Кузбасса. Мы приготовили для ребят интересную познавательную программу, в рамках которой дети старшего возраста посетят Всероссийский Фестиваль «ПроГеш 2022», который состоится на курорте мирового уровня Шерегеш. Я думаю, что для детей это будет очень интересно», — рассказала журналистам Любовь Голубицкая.