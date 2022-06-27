Кемерово, 27 июня, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Группа горловских школьников в составе 47 человек отправилась на отдых в Областной детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» в селе Костенково Кемеровской области.

ТГ Иван Сергеевич Приходько Денецкие школьники отправляются на отдых в Кузбасс

Поездка стала возможной благодаря помощи и содействию Министерства образования Кузбасса в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка.

По словам заместителя министра образования Кузбасса Любови Голубицкой, это только первая поездка из ряда запланированных.