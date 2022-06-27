Тирана, 27 июня, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 366 человек выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. В стране выздоровели ещё 104 пациента. Об этом сообщило вечером 27 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 279 167 случаев заражения коронавирусом, 273 844 человека излечились, скончались 3498 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся 18 пациентов. За выходные это число удвоилось. Впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрирован летальный исход COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1825 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло вчетверо. При этом 1349 выявленных случаев приходятся на Тирану.