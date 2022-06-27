Бишкек, , 22:18 — REGNUM Предлагаемый закон о легализации игорных заведений запрещает гражданам Киргизии посещать казино. Об этом заявил президент Садыр Жапаров интервью госагентству «Кабар».

Казино (сс) GregMontani

Глава государства пообещал, что вход в такие заведения будет открыт только для миллионеров и миллиардеров, прибывающих в республику из-за рубежа.

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«Давайте не будем бедными, которые жалеют деньги богатых», — призвал он и отметил, что полученные от казино деньги за лицензию и в виде налогов будут тратить на ремонт дорог и выплаты по внешнедолговым обязательствам.

«В 2022 году нужно погасить 23 млрд сомов (15,7 млрд рублей) внешнего долга. А в 2023 году — ещё 25 млрд сомов (около 17,1 млрд рублей). Если мы не заплатим, то потеряем свою государственность», — констатировал президент Киргизии.

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