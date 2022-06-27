Москва, 27 июня, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В Общественной палате Российской Федерации (ОН РФ) призвали участников выборов активизировать работу по наблюдению.

Kuasato.org Голосование

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев призвал к этой работе политические партии. В качестве формата совместной работы Максим Григорьев предложил создаваемые сейчас в регионах общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами. В ОП считают, что в рамках ОШ общественные организации, эксперты и партии должны обсуждать этапы кампаний.

Здесь же в штабах будут готовить наблюдателей, которые с этого года будут направляться не только в участковые, но и в территориальные и окружные комиссии, то есть получат доступ к работе вышестоящих комиссий.

Открывая заседание Координационного Совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, Максим Григорьев призвал участников выборов активизировать работу по наблюдению. В качестве формата совместной работы Григорьев предложил создаваемые сейчас в регионах общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами. В ОП считают, что в рамках работы ОШ общественные организации, эксперты и партии могут эффективно обсуждать формы контроля за выборами и обеспечение прозрачности избирательных процедур. Здесь же в штабах будут готовить наблюдателей, которые с этого года будут направляться не только в участковые, но и в территориальные и окружные комиссии, то есть получат доступ к работе вышестоящих комиссий.

«Вся работа общественных наблюдателей будет аккумулироваться в общественных штабах, там же проверяться и представляться общественности», — заверил председатель Координационного совета Максим Григорьев.

По его словам, в Приморском крае, Пензенской и Омской областях ОШ провели установочные заседания и начали реализовывать планы работы. В Пермском крае сегодня состоялось первое заседание. В Республике Алтай ОШ планирует начать работу с 1 июля.

Штабы должны стать дискуссионными площадками, на которых эксперты и партии организуют публичные обсуждения электоральных тем, считает Максим Григорьев.

«Призываю коллег в регионах активизировать работу, задействовав независимые площадки общественных штабов», — обратился Максим Григорьев к собравшимся.

К этой работе глава Координационного совета призвал также политические партии.

Роль экспертного сообщества в совместной работе отметил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александра Брод.

«Выборы ожидаются конкурентные и динамичные, со своей драматургией. Мы, как общественники и правозащитники, будем опираться на опыт прошлых лет — работу экспертных пулов, которые включают профессиональных учёных, юристов, политологов, лидеров общественного мнения. Эксперты будут наблюдать за всеми этапами избирательного процесса», — отметил правозащитник.

Для всех участников общественного контроля Ассоциация НОМ в ближайшее время презентует обновлённый формат цифровых сервисов, рассказала заместитель председателя Корсовета, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

«Представителям общественного штаба предстоит не только стать площадкой для дискуссий разных политических сил, но и выступить образовательным комплексом для участников процесса. Роль наблюдателей растет, а значит и усиливается роль общественных штабов, которые будут заниматься обучением наблюдателей в этом году», — отметила она.

Заместитель председателя Координационного Совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в свою очередь подчеркнул, что наблюдением планируется охватить так же и электронное голосование.

«Планируется большая работа по подготовке профессиональных общественных наблюдателей для контроля за ДЭГ. «Планируем посетить все регионы, где будет ДЭГ, устраивать там стресс-тесты, связанные с проведения онлайн-голосования», — сообщил Александр Малькевич.

На заседании КС выступили представители общественных штабов и политических партий «Родина», «Единая Россия», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Новые люди», ЛДПР, Партии прямой демократии, Российской экологической партии «Зелёные», партии «Зелёная альтернатива», «Гражданская платформа», Демократической партии России, партии «Коммунисты России». Абсолютное большинство присутствующих поддержали формат КС и общественных штабов в регионах как эффективный формат взаимодействия с общественностью и экспертным сообществом.

В частности, представитель партии «Родина» Роман Лобзин заявил: «Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием — это уникальная площадка, на которой ведут диалог эксперты, политические партии и СМИ. Несмотря на то, что институт создан относительно недавно, он показал свою эффективность в рамках кампаний прошлого года. Общественные штаб по наблюдению за выборами — это очень хороший институт, который максимально близок к избирателю в регионах, занимается подготовкой наблюдателей вместе с партиями, регулярно взаимодействует с ними, а также объективно информирует общественность о ходе голосования».

Заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов также разделяет главную цель наблюдения — «признание обществом результатов голосования».

«Легитимность итогов для нас очень важна», — подчеркнул представитель ЕР.

Представитель Партии Пенсионеров Андрей Широков согласился, что выборы должны быть легитимными, честными и открытыми: «Сегодня самая большая проблема — явка на выборы. Нужно заниматься вовлечением молодёжи. Мы готовы работать со всеми уровнями общественного наблюдения. Мы будем не ругаться, а добиваться успеха».

Представитель партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов также отметил, важность легитимности итогов выборов: «Мы понимаем, что страны, которые вводят санкции, будут пытаться дискредитировать процесс. Наша задача — не давать им пасс, а сделать процесс прозрачным и легитимным. Нужно объединять усилия, в том числе, и в контроле за выборами, очень хорошо, что Общественная палата активно участвует в этом процессе».

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков отметил, что партия поддерживает все инструменты, которые способствуют прозрачности выборов: «Всё, что повышает прозрачность выборов, поддерживается нашей партией. Для нас важно и общественное, и партийное наблюдение».

Первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев отметил: «Общественный контроль за выборами – это маленький этап очень большой работы по формированию доверия людей к политической системе страны. Что касается ДЭГ, нужно думать о том, как сделать так, чтобы его честности люди поверили. Вопрос о том, делать его или нет, — уже не стоит. Давайте говорить об этом вместе: в том числе на площадке Общественной палаты РФ».

О важности электронного голосования на заседании высказались несколько участников. Генеральный секретарь Партии прямой демократии, IT-эксперт Олег Артамонов заявил о готовности его партии оказать помощь политическим партиям, экспертам и общественным палатам в подготовке к наблюдению за дистанционным электронным голосованием: «Все инструменты для того, чтобы сделать ДЭГ прозрачным, есть. Дальше вопрос о подготовке квалифицированных наблюдателей политическими партиями».

Повышением доверия избирателей к технологии онлайн-голосования через объяснение нюансов ДЭГ будет заниматься и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Ярославской области. В этом регионе в сентябре будет проводиться голосование с помощью ДЭГ.

«Я вижу проблему доверия к ДЭГ, она заключается в том, что мы должны донести до людей безопасность этого инструмента. И в этом направлении наш штаб будет вести отдельную просветительству работу», — рассказала в ходе заседания эксперт НОМ, декан факультета социально-политических наук Ярославского госуниверситета Татьяна Акопова .

Об опыте работы общественных штабов на заседании рассказали региональные участники. В Саратовской области общественный штаб по наблюдению за выборами в этом году усилился экспертами и представителями различных сфер, рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. В состав штаба входят члены Общественной палаты региона, представители Ассоциации юристов России, Ассоциации НОМ, НКО, журналисты и лидеры общественного мнения.

«30 июня у нас пройдёт первое организационное заседание. Рабочие планы у нас очень большие: одним из важнейших направлений станет обсуждение актуальных вопросов с реготделениями политических партий», — рассказал общественник.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Краснодарском крае провёл уже не одно обучение для представителей общественных палат муниципальных образований.

«Мы рады видеть на площадке нашего штаба в качестве спикеров представителей Ассоциации НОМ. Методические материалы и технологические ресурсы нам очень важны», — подчеркнула на заседании председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова .

По итогам обсуждения участники заседания сошлись во мнении, что главная цель сотрудничества в рамках работы Координационного совета на федеральном уровне и в рамках общественных штабов на региональном уровне заключается в проведении мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, координации общественного контроля, независимой электоральной экспертизы и наблюдения за выборами.