Москва, 27 июня 2022, 22:32 — REGNUM Украинских боевиков, как видно, не беспокоит тема продовольственного кризиса, которую так настойчиво раскручивают Киев и Запад. ВСУ продолжают размещать огневые позиции на территории предприятий пищевой промышленности.
Как сообщил 27 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в городе Славянске (ДНР) на территории хлебозавода и в городе Краматорске (ДНР) на молокозаводе ВСУ «оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населённые пункты».
Аналогичная ситуация сложилась в Харькове, где на территории хлебозавода № 11 украинские боевики разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, «при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».
Нет сомнений в том, что Киеву безразлична судьба мирных жителей как Донбасса, так и Украины. «Все это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — отметил Мизинцев.