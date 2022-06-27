Москва, 27 июня, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Украинских боевиков, как видно, не беспокоит тема продовольственного кризиса, которую так настойчиво раскручивают Киев и Запад. ВСУ продолжают размещать огневые позиции на территории предприятий пищевой промышленности.

Минобороны РФ Заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию

Как сообщил 27 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в городе Славянске (ДНР) на территории хлебозавода и в городе Краматорске (ДНР) на молокозаводе ВСУ «оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населённые пункты».

Аналогичная ситуация сложилась в Харькове, где на территории хлебозавода № 11 украинские боевики разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, «при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

Нет сомнений в том, что Киеву безразлична судьба мирных жителей как Донбасса, так и Украины. «Все это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — отметил Мизинцев.