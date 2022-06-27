Москва, , 22:13 — REGNUM Попытки Запада искусственно создать «дефолт» и нанести ущерб экономики России не увенчались успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Эксперт обратил внимание на то, что российская экономика, фондовый рынок, курс рубля реагируют совершенно спокойно все попытки Запада объявить «дефолт» России, поскольку понимают, что они являются искусственными.

«Потому что это никакой не дефолт. Возникли обстоятельства непреодолимой силы — форсмажор. Это привело к тому, что министерство финансов изменило форму платежа — теперь в рублях и в России. Это может означать и премию для кредиторов, поскольку рубль укрепляется, и они могут получить больше, чем рассчитывали», — сказал Колташов.

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