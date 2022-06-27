Москва, 27 июня, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Попытки Запада искусственно создать «дефолт» и нанести ущерб экономике России не увенчались успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Василий Колташов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

Эксперт обратил внимание на то, что российская экономика, фондовый рынок, курс рубля реагируют совершенно спокойно все попытки Запада объявить «дефолт» России, поскольку понимают, что они являются искусственными.

«Потому что это никакой не дефолт. Возникли обстоятельства непреодолимой силы — форс-мажор. Это привело к тому, что министерство финансов изменило форму платежа — теперь в рублях и в России. Это может означать и премию для кредиторов, поскольку рубль укрепляется, и они могут получить больше, чем рассчитывали», — сказал Колташов.