Бишкек, 27 июня, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Киргизия на четверть сократила поставки куриного мяса из-за рубежа, передаёт Tazabek со ссылкой на данные национального статистического комитета республики.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Куриная грудка

По имеющейся информации, за первые четыре месяца 2022 года в республику завезли 10 тысяч тонн курятины на общую сумму в $11,5 млн (613,2 млн рублей по текущему курсу).

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При этом большая часть импорта мяса курицы в Киргизию приходилась на Украину — около 38% от общего объёма, на Россию — 21% и на Казахстан — 10%.

Отметим, что в сравнении с январём — апрелем 2021 года импорт курятины из России снизился в два раза, а с Украины — в 1,7 раза.

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