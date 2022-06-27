Вашингтон, 27 июня, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Предстоящий анимационный фильм «Закусочная Боба» получит релиз на DVD и Blu-ray. Об этом сообщил портал Comicbook 27 июня.

Кадр из мультсериала «Закусочная Боба»

Так, лента появится в форматах DVD и Blu-ray 19 июля 2022 года. Цифровая премьера состоится на неделю раньше — 12 июля.

Напомним, «Закусочная Боба» является театральной адаптацией одноимённого мультсериала. Режиссёрами картины являются создатели мультсериала Лорен Бушар и Бернард Дерриман.