Бишкек, 27 июня, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В 2022 году Киргизия начала экспортировать каменный уголь в Польшу и Латвию. Такие данные приводит национальный статистический комитет в докладе о внешнеторговом обороте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Так, за первые четыре месяца текущего года в Польшу продали почти 3000 тонн киргизского угля за $88 тысяч (4,7 млн рублей) — то есть по цене около $30 (1,6 тысячи рублей) за тонну.

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В Латвию экспортировали почти 2000 тонн угля из Киргизии на $143 тысячи (более 7,6 млн рублей) — то есть по $72 (3,8 тысячи рублей) за тонну.

Отметим, что ранее республика не поставляла уголь в страны Европейского союза.

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