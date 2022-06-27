Манчестер, Великобритания, , 22:03 — REGNUM Как сообщает издание The Times, «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона» планируют завершить сделку по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга до четверга.

По информации источника, клубы сблизились по ценнику. Сумма трансфера может достигнуть 85 миллионов евро. При этом трансферная стоимость де Йонга, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету хавбэка один забитый мяч и две результативные передачи.